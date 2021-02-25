В США выявили новый штамм коронавируса 

Сразу в нескольких районах Нью-Йорка были зафиксированы заражения ранее неизвестным видом коронавируса, сообщает РИА Новости. Предполагается, что он может иметь устойчивость к вакцинам.

К таким выводам пришли ученые Калифорнийского и Колумбийского университетов. Они выяснили, что вспышки заражения в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе, в нижней части Манхэттена и в Бруклине имеют одинаковую уникальную природу. Речь о мутировавшем корнавирусе, которому дали название B.1.526. Известно, что впервые на территории США он был выявлен в ноябре прошлого года, а к февралю получил обширное распространение.

Специалисты, изучая инфекцию, отметили, что она имеет схожие черты с коронавирусами-мутантами, которые были выявлены в ЮАР и Великобритании.

На сегодняшний день, как сообщал «Рамблер», в мире известно о 12 тысячах мутациях коронавируса. Одна из последних была обнаружена в Германии в клинике немецкого города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. В середине января там у троих пациентов был обнаружен коронавирус-мутант. Новый штамм отправили на исследование в клинику Charite.

Самой опасной считается разновидность инфекции, обнаруженная в Великобритании. Ученые, изучив ранее не известный штамм, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%).

При этом ученые отмечают, что каждый коронавирус-мутант обладает уникальными характеристиками. Так, ранее в США нашли инфекцию сразу с тремя мутациями одновременно.