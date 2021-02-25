Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США выявили новый штамм коронавируса 

Павел Тиунов 33 минуты назад
В США выявили новый штамм коронавируса
Фото: ТАСС
Сразу в нескольких районах Нью-Йорка были зафиксированы заражения ранее неизвестным видом коронавируса, сообщает РИА Новости. Предполагается, что он может иметь устойчивость к вакцинам.
К таким выводам пришли ученые Калифорнийского и Колумбийского университетов. Они выяснили, что вспышки заражения в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе, в нижней части Манхэттена и в Бруклине имеют одинаковую уникальную природу. Речь о мутировавшем корнавирусе, которому дали название B.1.526. Известно, что впервые на территории США он был выявлен в ноябре прошлого года, а к февралю получил обширное распространение.
Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США
Специалисты, изучая инфекцию, отметили, что она имеет схожие черты с коронавирусами-мутантами, которые были выявлены в ЮАР и Великобритании.
На сегодняшний день, как сообщал «Рамблер», в мире известно о 12 тысячах мутациях коронавируса. Одна из последних была обнаружена в Германии в клинике немецкого города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. В середине января там у троих пациентов был обнаружен коронавирус-мутант. Новый штамм отправили на исследование в клинику Charite.
Самой опасной считается разновидность инфекции, обнаруженная в Великобритании. Ученые, изучив ранее не известный штамм, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%).
При этом ученые отмечают, что каждый коронавирус-мутант обладает уникальными характеристиками. Так, ранее в США нашли инфекцию сразу с тремя мутациями одновременно.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Лжеэлектрики отбирали у пенсионеров последние деньги
01:44
Лжеэлектрики отбирали у пенсионеров последние деньги
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
Происшествия В мире
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение