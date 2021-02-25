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Москва

В небе над Ереваном появились военные самолеты 

Мария Иванова 1 час назад
Днем в четверг, 25 февраля, над Ереваном заметили военную авиацию. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на собственного корреспондента.
На записи, опубликованной агентством, видно, как истребитель пролетает над площадью под аплодисменты собравшихся на ней людей.
Как сообщал «Рамблер», ранее противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли несколько улиц в Ереване.
Ситуация в стране обострилась после увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего заявления Пашиняна о российских «Искандерах». Пашинян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на десять процентов». Хачатрян, комментируя слова премьера, «долго смеялся» и сказал, что «это невозможно».
Армянские военные назвали увольнение Хачатряна признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
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