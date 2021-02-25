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Москва

Над Ереваном пролетела военная авиация 

РИА Новости 47 минут назад
Военная авиация пролетела в четверг над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами.
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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В мире , Видео , Армен Саркисян , Генштаб , РИА Новости
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