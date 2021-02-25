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Экс-президент призвал жителей Армении поддержать военных 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Экс-президент призвал жителей Армении поддержать военных
Фото: ТАСС
Бывший президент Роберт Кочарян обратился к жителям Армении с призывом поддержать требование Генштаба об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Обращение было распространено через Instagram.

«В этот роковой момент нужно стать хозяевами нашего государства, встать рядом с ВС и армянской армией», — заявил Кочарян.

Бывший лидер Армении также назвал залогом «национального возрождения» уход со своих постов тех, кто «проиграл войну и сдал земли».
«Рамблер» писал, что ситуация в Армении обострилась после увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего заявления Пашиняна о российских «Искандерах». Армянские военные назвали увольнение признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. При этом противники премьер-министра перекрыли несколько улиц в Ереване и обвинили Пашиняна в предательстве.
Призывы снять Пашиняна с поста премьер-министра звучат в Армении регулярно. Глава кабмина начал подвергаться критике из-за мирного соглашения по Нагорному Карабахе. Для прекращения боевых действий Ереван пошел на радикальные уступки и вернул под контроль Азербайджана ряд территорий.
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В мире , Роберт Кочарян , Генштаб
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