Экс-президент призвал жителей Армении поддержать военных 

Бывший президент Роберт Кочарян обратился к жителям Армении с призывом поддержать требование Генштаба об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Обращение было распространено через Instagram.

«В этот роковой момент нужно стать хозяевами нашего государства, встать рядом с ВС и армянской армией», — заявил Кочарян. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Kocharyan (@robert_kocharyan_official)

Бывший лидер Армении также назвал залогом «национального возрождения» уход со своих постов тех, кто «проиграл войну и сдал земли».

«Рамблер» писал, что ситуация в Армении обострилась после увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего заявления Пашиняна о российских «Искандерах». Армянские военные назвали увольнение признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. При этом противники премьер-министра перекрыли несколько улиц в Ереване и обвинили Пашиняна в предательстве.

Призывы снять Пашиняна с поста премьер-министра звучат в Армении регулярно. Глава кабмина начал подвергаться критике из-за мирного соглашения по Нагорному Карабахе. Для прекращения боевых действий Ереван пошел на радикальные уступки и вернул под контроль Азербайджана ряд территорий.