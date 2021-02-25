Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна 

Сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли на улицы Еревана и устроили стычку. В адрес поддерживающих политику действующего главы правительства со стороны оппонентов во время их шествия звучали оскорбительные слова, им показывали неприличные жесты.
Сегодня же стало известно, что руководитель кабинета министров уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки. Днем Никол Пашинян возглавил шествие по центральным улицам Еревана.
Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна.