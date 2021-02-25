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В США выявили новый штамм коронавируса 

News.ru 20 минут назад
В США выявили новый штамм коронавируса
Фото: ТАСС
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Обнаруженные мутации могут снизить эффективность вакцин.
Как сообщает The New York Times, ссылаясь на исследование специалистов Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета, мутировавший штамм активно распространяется в американском мегаполисе. Этот вариант был найден во взятых образцах ещё в ноябре, но именно к середине февраля распространился широко.
Новый вариант коронавируса получил наименование В.1.526. Как отмечает иммунолог Рокфеллеровского университета Михаэль Нуссенцвайг, этот штамм может стать самым распространённым в США уже к концу марта.

Это не самая радостная новость. Но хорошо, что мы об этом знаем — теперь, возможно, мы сумеем что-то предпринять, — сказал специалист.

В свою очередь, директор исследовательского центра в Колумбийском университете Дэвид Хо рассказал об ареале распространения инфекции. Он сообщил, что случаи заражения мутировавшим штаммом зафиксированы практически во всех районах Нью-Йорка — Уэстчестере, Бронксе, Куинси, Бруклине, а также в нижней части Манхэттена.
Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США
Штаты остаются мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19. По последним данным университета Хопкинса, с начала пандемии в США выявлен 28 336 091 случай заражения. 505 890 человек скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки на территории России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это минимальный показатель заболеваемости с 7 октября. 10,8% новых заболевших не имели клинических симптомов. Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии достигло 4 212 100. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.
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