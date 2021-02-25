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Пашинян обратился к сторонникам 

РИА Новости 34 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.
Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой.
Пашинян заявил, что готов обсуждать наболевшие вопросы, подчеркнув, что "врагов внутри Армении у нас нет".
Армия потребовала отставки Пашиняна
Реакцию военных, которые потребовали сегодня его отставки, премьер назвал эмоциональной, и добавил, что даже уволенные военачальники остаются "его братьями и солдатами Родины".
В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.
Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
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В мире , Видео , Никол Пашинян , Генштаб
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