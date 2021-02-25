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Москва

Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 50 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны, передает РИА Новости.

«Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь», — заявил Пашинян.

Как сообщалось ранее, жители столицы Армении Еревана блокируют улицы города с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».
Армия потребовала отставки Пашиняна
В ответ на это Пашинян заявил, что отправил в отставку начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал ухода Пашиняна с должности главы кабмина. Он также сказал, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.
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В мире , Видео , Никол Пашинян , Генштаб , РИА Новости , Армения , Ереван
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