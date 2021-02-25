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Москва

В Киеве сообщили о готовящемся визите Зеленского в США 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Анонсирован визит Зеленского в США
Фото: Reuters
Офис президента Украины сообщил о подготовке визита главы государства Владимира Зеленского в США.

"Ведется работа по подготовке визита Владимира Зленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента США, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки", — сообщил в четверг офис, ссылаясь на его замруководителя Игоря Жовкву.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", — добавил он.

Жовква сообщил также, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал — не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", — сказал замруководителя офиса президента.

Он отметил, что темами переговоров станут вопросы политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе и "деоккупации" Крыма, а также экономическое сотрудничество.
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В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Госдеп США , Киев , США
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