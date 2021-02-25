Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19 

«Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ», — заявил Бабиш по окончании заседания правительства, добавив, что сегодня ситуация будет обсуждаться с медиками, профсоюзами и оппозицией.