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Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
Фото: nsn.fm
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости предотвратить надвигающуюся «тотальную катастрофу» из-за пандемии коронавируса. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране крайне тяжелая.

«Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ», — заявил Бабиш по окончании заседания правительства, добавив, что сегодня ситуация будет обсуждаться с медиками, профсоюзами и оппозицией.

Премьер также анонсировал вечернее заседание кабмина по этой теме, передает РИА Новости. За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных составляет 127 240 человек, из них 6817 госпитализированы.
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В мире , Андрей Бабиш , РИА Новости , Финляндия , Чехия
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