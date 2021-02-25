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Финляндия введет трехнедельный локдаун 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Финляндия введет трехнедельный локдаун
Фото: ТАСС
Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, передает РИА Новости слова премьер-министра страны.
В частности, средняя школа перейдет на дистанционное образование, а групповые занятия с учениками старше 12 лет отменят. В парламент скоро внесут законопроект о закрытии ресторанов, а правительство готово объявить в стране чрезвычайное положение.
В среду сообщалось, что в Финляндии зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Неделю назад ученые в этой стране выявили новую разновидность COVID-19, ее назвали Fin-796H.
По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса. В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.
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Комментарии
В мире , РИА Новости , Финляндия
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