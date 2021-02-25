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Москва

Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценил требование Генштаба национальной армии о своей отставке как попытку военного переворота в стране. Об этом он написал в Facebook.

«Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас», — написал глава правительства.

25 февраля, как сообщал «Рамблер», представители Генштаба распространили требование освободить от занимаемой должности Никола Пашиняна. Реакция руководства армянской армии последовала на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.
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Такое решение принял президент страны Армен Саркисян, одобрив предложение Пашиняна. В Генштабе назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти. По мнению военачальников, армянские власти не способны принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время и потребовали отставки премьер-министра.
Призывы снять Пашиняна с поста премьер-министра звучат в Армении регулярно. Глава кабмина начал подвергаться критике из-за мирного соглашения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Владимир Путин , Генштаб
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