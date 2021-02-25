Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении 

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«Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас», — написал глава правительства.

25 февраля, как сообщал «Рамблер», представители Генштаба распространили требование освободить от занимаемой должности Никола Пашиняна. Реакция руководства армянской армии последовала на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Такое решение принял президент страны Армен Саркисян , одобрив предложение Пашиняна. В Генштабе назвали отстранение Хачатряна признаком кризиса власти. По мнению военачальников, армянские власти не способны принимать адекватные решения в судьбоносное для республики время и потребовали отставки премьер-министра.

Призывы снять Пашиняна с поста премьер-министра звучат в Армении регулярно. Глава кабмина начал подвергаться критике из-за мирного соглашения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.