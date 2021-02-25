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Москва

Рассмеявшегося над словами Пашиняна об «Искандерах» военного уволили 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

«Освободить Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в документе.

Увольнению высокопоставленного военного предшествовал его заочный спор с премьер-министром Николом Пашиняном о неэффективности российских «Искандеров».
Пашиняна призвали извиниться за критику "Искандеров"
«Рамблер» писал, что ранее Никол Пашинян заявил в интервью 1in.am, что стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» показали низкую эффективность, «не взорвались или взорвались лишь на 10%?».
В свою очередь Тиран Хачатрян назвал «несерьезными» такие выводы. Об этом он заявил, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today.

««Искандер»? Один выстрел? На 10%? Я не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — заявил военный.

Он также подчеркнул, что не стоит делать выводы, основываясь «на ошибочных представлениях» об этом оружии.
Комментарии 3
В мире , Видео , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Генштаб
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