Рассмеявшегося над словами Пашиняна об «Искандерах» военного уволили 

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«Освободить Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в документе.

Увольнению высокопоставленного военного предшествовал его заочный спор с премьер-министром Николом Пашиняном о неэффективности российских «Искандеров».

«Рамблер» писал, что ранее Никол Пашинян заявил в интервью 1in.am, что стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» показали низкую эффективность, «не взорвались или взорвались лишь на 10%?».

В свою очередь Тиран Хачатрян назвал «несерьезными» такие выводы. Об этом он заявил , отвечая на вопрос портала Yerevan.Today.

««Искандер»? Один выстрел? На 10%? Я не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — заявил военный.

Он также подчеркнул, что не стоит делать выводы, основываясь «на ошибочных представлениях» об этом оружии.