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Додон назвал три сценария развития ситуации в Молдавии 

ИА Regnum 1 час назад
Додон назвал три сценария развития ситуации в Молдавии
Фото: РИА Новости
Ситуация в Молдавии может развиваться по трём сценариям, один их которых чреват серьёзными последствиями для страны. Об этом 25 февраля рассказал лидер «Партии социалистов» Игорь Додон в эфире телеканала М1.
Наиболее благоприятный сценарий, по мнению Додона, будет, если президент Молдавии в соответствии с решением Конституционного суда (КС) выдвинет кандидатом на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну, предложенную парламентским большинством.

«Первый сценарий — Майя Санду спускается с небес на землю и исполняет решение Конституционного суда. В этом случае, она подписывает указ о назначении Дурлештяну на должность премьер-министра. Тогда, в течение максимум 15 дней за госпожу Дурлештяну проголосуют, и она возглавит правительство», — сказал лидер партии.

В случае отказа Санду выдвигать Дурлештяну, как отметил Додон, ситуация может начать развиваться по второму сценарию, когда в республике будет исполняющее обязанности правительство без премьер-министра. Эта ситуация продлится до очередных парламентских выборов, которые должны пройти в 2023 году. Лидер «социалистов» подчеркнул, что у Санду нет оснований объявить досрочные выборы.

«Третий сценарий ещё сложнее — с тотальной дестабилизацией, с массовыми протестами, с выходом ситуации из-под контроля. В этом случае неясно, что будет дальше», — сказал Додон.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. Президент заявила, что в стране нужно провести досрочные парламентские выборы. Она дважды выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу.
Парламент оба раза не одобрил кандидата от президента, что может быть поводом для роспуска парламента. Но члены «Партии социалистов» заявили, что Санду обязана выдвинуть на пост премьер-министра кандидата, предложенного парламентским большинством, и обратились в КС Молдавии. 23 февраля суд признал действия президента противоречащими Конституции.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Молдова
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