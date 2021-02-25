Пентагон назвал «истинную цель» российских ЧВК 

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Российские ЧВК призваны дестабилизировать ситуацию в Европе и США . Такое мнение озвучил на пресс-конференции Пентагона глава ВВС Тод Уолтерс.

Генерал уверен, что частные военные компании из России дестабилизируют обстановку во всём мире.

Россия применяет нетрадиционные инструменты, такие как использование частных военных компаний, чтобы запугать, ослабить и разделить союзников и партнеров США, — приводит слова Уолтерса пресс-служба Пентагона.

По мнению главы ВВС, Россия стремится усилить военное присутствие в Арктике и этим создаёт «угрозу» многим странам. А союзником РФ в этой кампании является Китай, уверены в Минобороны США.

Уолтерс также заявил, что Россия ведёт агрессивную политику, чем угрожает безопасности стран ЕС и США. И это происходит, несмотря на экономические санкции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Пентагона также обвинил Москву и Пекин в «милитаризации Арктики». По его словам, они якобы пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.