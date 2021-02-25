Россию в Пентагоне назвали угрозой для существования США 

Пентагона. Российские частные военные компании (ЧВК) дестабилизируют ситуацию во всем мире, заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс. Его заявление опубликовано на сайте

Речь Уолтерса прозвучала на форуме ассоциации ВВС. Американский военачальник назвал Россию реальной угрозой для безопасности США и Европы. По его словам, несмотря на санкции Москва при помощи ЧВК «проводит злонамеренные действия» вблизи границ с Европой, таким образом запугивая, ослабляя и разделяя союзников США.

Кроме того, Россия вместе с Китаем продолжает милитаризацию Арктики, чтобы в будущем сформировать плацдарм для регионального влияния, добавил Уолтерс.

«Мы живем во время конкуренции великих держав», — подчеркнул военачальник.

По его словам, противостояние больших государств впоследствии может привести к глобальной войне. Поэтому, отметил Уолтерс, лучше «победить сейчас».

Ранее, как сообщал «Рамблер», США, которые последние годы придерживаются позиции сдерживания России и превращения её в «регионального гегемона», усомнились в эффективности выбранной политики. Звучат мнения о том, чтобы позволить РФ распространить свое влияние на территории постсоветского пространства и взаимодействовать с ней в новых условиях.