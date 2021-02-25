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Москва

За оскорбление ветеранов начнут сажать 

Сергей Василенок 1 час назад
За оскорбление ветеранов начнут сажать
Фото: РИА Новости
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00:09 — Путин предупредил о новых провокациях Запада;
01:07 — Владимир Познер раскритиковал христианство;
02:08 — Госдума ужесточает наказание за оскорбление ветеранов;
02:51 — Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести»;
03:54 — Грузия с 1 марта открывает границу для россиян.
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В мире , Владимир Познер , Amnesty International , Госдума , Apple , Google
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