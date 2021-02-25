Мадуро выдвинул ультиматум ЕС 

В понедельник, как сообщал «Рамблер», Евросоюз расширил санкции в отношении Венесуэлы — в санкционный список государственных служащих вошли еще 18 человек. В него были внесены в том числе члены Национальной ассамблеи, судьи, председатель и вице-председатель Национального избирательного совета и глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил.

Сегодня Мадуро назвал это вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, атакой на нее и поставил ультиматум ЕС — либо позиция Европейского союза по отношению к Каракасу изменится, либо тот больше никогда не пойдет на диалог с Брюсселем.