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Москва

Мадуро выдвинул ультиматум ЕС 

Артём Кульша 8 минут назад
Мадуро выдвинул ультиматум ЕС
Фото: Рамблер
Венесуэла не пойдет на диалог с Европейским союзом, если тот не изменит свою позицию по отношению к ней. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент страны Николас Мадуро.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», Евросоюз расширил санкции в отношении Венесуэлы — в санкционный список государственных служащих вошли еще 18 человек. В него были внесены в том числе члены Национальной ассамблеи, судьи, председатель и вице-председатель Национального избирательного совета и глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил.
Сегодня Мадуро назвал это вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, атакой на нее и поставил ультиматум ЕС — либо позиция Европейского союза по отношению к Каракасу изменится, либо тот больше никогда не пойдет на диалог с Брюсселем.

«Господа из Евросоюза, чтобы вы знали — Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они ни исходили», — сообщил он.

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В мире , Николас Мадуро , ЕС
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