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Москва

Появилось видео протестов у офиса Зеленского 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
24 февраля в центре Киева прошли массовые протесты украинских националистов. Митингующие протестовали из-за приговора блогеру и бывшему лидеру «Правого сектора» Сергею Стерненко за похищение человека.
"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции Украины.
В результате столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов. В полиции уточнили, что 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии в результате получили ожоги глаз.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , МВД
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