Появилось видео протестов у офиса Зеленского 

24 февраля в центре Киева прошли массовые протесты украинских националистов. Митингующие протестовали из-за приговора блогеру и бывшему лидеру «Правого сектора» Сергею Стерненко за похищение человека.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении полиции Украины.