Видео крупнейшей в истории Европы партией кокаина 

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12 февраля в аэропорту Гамбурга немецкие пограничники изъяли самую крупную в истории Европы партию кокаина. В пяти контейнерах, привезенных из Парагвая , обнаружили 16 тонн запрещенного психоактивного вещества. Благодаря этому 21 февраля в бельгийском Антверпене обнаружили и конфисковали другую огромную партию — более чем 7 тонн вещества. Сообщается, что наркотик был спрятан в консервные банки. По делу о распространении наркотиков на данный момент задержан один подозреваемый — 28-летний гражданин Нидерландов.

Кроме этого 20 февраля в пограничной службе Великобритании также заявили о перехвате рекордной партии кокаина — 2,3 тонны.