Ремонт Капитолия США обойдется в более чем $30 млн

Расходы на ремонтные работы и другие нужды в связи с имевшим место 6 января вторжением в Капитолий в Вашингтоне превысят 30 млн долларов, считает архитектор Бретт Блэнтон.

Аппарат штатного архитектора Капитолия Бретта Блэнтона отвечает за проведение различных работ по обслуживанию и эксплуатации указанного комплекса зданий. Специалист принял участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США , передает ТАСС

Он направил конгрессменам письменное заявление, в котором уточняется, что на нужды, касающиеся последствий штурма Капитолия, ранее уже выделили 30 млн долларов.

Специалист отметил, что вследствие произошедшего были разбиты стекла, двери, на различные поверхности нанесли граффити. Были повреждены или нуждаются в чистке некоторые статуи и фрески.

Блэнтон добавил, что суммарные расходы, вероятно, «будут значительными и превысят» одобренную ранее сумму. По словам специалиста, речь идет в том числе о тратах на возведение и поддержание ограждений в центре американской столицы.

Блэнтон также запрашивает у законодателей выделение средств на проведение экспертизы. Она поможет решить, какие дополнительные меры должны быть приняты, чтобы предотвратить новые вторжения в здание Конгресса США.

Напомним, 6 января сторонники Трампа , собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11.