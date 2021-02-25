Россию в Пентагоне назвали угрозой для существования США 

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Глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия всё ещё представляет угрозу для Соединённых Штатов и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций.

Россия остаётся постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников, — заявил генерал на форуме ассоциации ВВС.

Уолтерс отметил, что Россия якобы рядом с Европой ведёт «дестабилизирующие и злонамеренные действия», сообщает ТАСС.

Представитель Пентагона также обвинил Москву и Пекин в «милитаризации Арктики». По его словам, они якобы пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.