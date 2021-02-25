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Москва

Россию в Пентагоне назвали угрозой для существования США 

News.ru и ещё 4 14 минут назад
Россию в Пентагоне назвали угрозой для существования США
Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия всё ещё представляет угрозу для Соединённых Штатов и их европейских союзников, даже после введения в отношении Москвы экономических санкций.

Россия остаётся постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников, — заявил генерал на форуме ассоциации ВВС.

Уолтерс отметил, что Россия якобы рядом с Европой ведёт «дестабилизирующие и злонамеренные действия», сообщает ТАСС.
Представитель Пентагона также обвинил Москву и Пекин в «милитаризации Арктики». По его словам, они якобы пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США следят за вложениями России и Китая в ракетные технологии для их сдерживания и не стремятся к вооружённому противостоянию с этими странами. Об этом заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Он отметил, что региональные потенциалы РФ и КНР, их вложения в ракеты средней дальности являются вызовами для США.
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В мире , Джон Хайтен , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва , США
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