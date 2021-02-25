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Москва

National Insterst назвал «очередную победу» Путина 

Газета.Ru 17 минут назад
Приближающееся к завершению строительство российского газопровода "Северный поток — 2" является "очередной победой" президента России Владимира Путина, считает американское издание National Interest.

"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — отмечается в материале.

По мнению NI, Россия якобы использует энергетические ресурсы в качестве политического оружия, чтобы "оттолкнуть страны от их собственных устремлений".
Ранее в Германии заявили о необходимости завершить строительства "Северного потока — 2". "Северный поток — 2" — проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.
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В мире , Видео , Владимир Путин , Германия , Дания , Финляндия , Швеция
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