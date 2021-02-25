National Insterst назвал «очередную победу» Путина 

Приближающееся к завершению строительство российского газопровода "Северный поток — 2" является "очередной победой" президента России Владимира Путина , считает американское издание National Interest.

"Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", — отмечается в материале.

По мнению NI, Россия якобы использует энергетические ресурсы в качестве политического оружия, чтобы "оттолкнуть страны от их собственных устремлений".

Ранее в Германии заявили о необходимости завершить строительства "Северного потока — 2". "Северный поток — 2" — проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии, Швеции и России. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.