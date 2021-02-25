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Военачальник, по данным СМИ, ранее посмеялся над словами Пашиняна, что у армянских военных ракеты комплекса «Искандер» взрывались только на 10% и назвал «несерьёзным» заявление премьера о неэффективности комплексов «Искандер».

На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности, — говорится в указе Саркисяна, размещённом на его сайте.