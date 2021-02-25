Администрация Байдена раздаст более 25 млн масок 

Администрация Джо Байдена заявила, что с марта будет раздавать американцам более 25 млн бесплатных масок для борьбы с COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Маски будут распространены «по всей стране (…) и доступны в более чем 1300 местных клиниках и 60 тысячах продовольственных банков», сказали в администрации.

Две трети тех, кто проходит лечение в этих клиниках, живут в бедности. Им будет предложено получить комплект из двух масок на человека.

Согласно заявлению, они будут изготовлены из ткани, пригодны для стирки и будут «высокого качества».