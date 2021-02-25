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Москва

Администрация Байдена раздаст более 25 млн масок 

BFM.RU и ещё 1 34 минуты назад
Администрация Байдена раздаст более 25 млн масок
Фото: ТАСС
Администрация Джо Байдена заявила, что с марта будет раздавать американцам более 25 млн бесплатных масок для борьбы с COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Маски будут распространены «по всей стране (…) и доступны в более чем 1300 местных клиниках и 60 тысячах продовольственных банков», сказали в администрации.
Две трети тех, кто проходит лечение в этих клиниках, живут в бедности. Им будет предложено получить комплект из двух масок на человека.
Согласно заявлению, они будут изготовлены из ткани, пригодны для стирки и будут «высокого качества».

«Хотя маски широко доступны (…), многие американцы по-прежнему не имеют доступа к этой базовой защите», — заявил на пресс-конференции координатор акции. По его словам, стоимость мероприятия составляет 86 млн долларов.

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В мире , Джозеф Байден , Reuters , США
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