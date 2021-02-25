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Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 23 минуты назад
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.

«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», — говорится в указе, передает ТАСС.

В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются.
Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.
Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , ИТАР-ТАСС , США
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