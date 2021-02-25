«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», — говорится в указе, передает ТАСС.

В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются.

Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.