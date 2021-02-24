Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

СБУ задержала эксперта Юрия Дудкина по подозрению в госизмене 

Вероника Полынина 38 минут назад
СБУ задержала эксперта Юрия Дудкина по подозрению в госизмене
Фото: Пресс-служба Юрия Дудкина
Служба безопасности Украины задержала военно-политического эксперта Юрия Дудкина по подозрению в государственной измене и подрывной деятельности в интересах российских спецслужб, сообщает «Обозреватель».
Дудкин участвовал в качестве эксперта в ток-шоу на телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В начале феврале эти каналы были заблокированы на территории Украины. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
По версии СБУ, своими речами на ТВ Дудкин способствовал разжиганию межнациональной вражды. За это он якобы получал деньги от кураторов из спецслужб РФ.
Также СБУ считает, что Дудкин создал сеть каналов и групп в соцсетях, которая финансировалась из РФ. Там публиковался контент от координаторов с Первого канала и агентства News Front.
Служба безопасности Украины опубликовала переговоры и переписку подозреваемого с предполагаемыми кураторами, подтверждающие факт получения денег.
По данным следствия, своими действиями Юрий Дудкин наносил ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Им запретили распоряжаться и отчуждать собственное имущество.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Комментарии 7
В мире , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Юрий Дудкин , Оксана Марченко , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение