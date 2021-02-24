СБУ задержала эксперта Юрия Дудкина по подозрению в госизмене 

Дудкин участвовал в качестве эксперта в ток-шоу на телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат депутату Верховной рады Тарасу Козаку . В начале феврале эти каналы были заблокированы на территории Украины. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком

По версии СБУ, своими речами на ТВ Дудкин способствовал разжиганию межнациональной вражды. За это он якобы получал деньги от кураторов из спецслужб РФ.

Также СБУ считает, что Дудкин создал сеть каналов и групп в соцсетях, которая финансировалась из РФ. Там публиковался контент от координаторов с Первого канала и агентства News Front.

Служба безопасности Украины опубликовала переговоры и переписку подозреваемого с предполагаемыми кураторами, подтверждающие факт получения денег.

По данным следствия, своими действиями Юрий Дудкин наносил ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.