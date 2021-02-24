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Евросоюз планирует до 5 марта ввести санкции против России из-за Навального 

News.ru 46 минут назад
ЕС до 5 марта введет санкции против РФ из-за Навального
Фото: РИА Новости
Европейский союз к 5 марта может завершить процедуру введения новых санкций в отношении Российской Федерации из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Сейчас идёт активная работа над санкциями. Процесс, как ожидается, завершится максимум к 5 марта, и санкции вступят в силу, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.
В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
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В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , ЕС , Совет Европы , СКР , ФСИН , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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