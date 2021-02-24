ЕС до 5 марта введет санкции против РФ из-за Навального

Сейчас идёт активная работа над санкциями. Процесс, как ожидается, завершится максимум к 5 марта, и санкции вступят в силу, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.