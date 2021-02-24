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Гондурас зарегистрировал «Спутник V» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Гондурас зарегистрировал «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник V" — это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", — прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
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В мире , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Гондурас
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