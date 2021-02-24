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На Украине задержали политолога по делу о госизмене 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
На Украине задержали политолога по делу о госизмене
Фото: Газета.Ru
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста и политолога Юрия Дудкина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы. Отмечается, что Дудкина обвиняют в государственной измене.

"СБУ сообщила о подозрении эксперту, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ", — говорится в сообщении.

Также Дудкина обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.

"По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, YouTube-каналы — и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ", — говорится в сообщении.

СБУ ранее высказала подозрения в государственной измене лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию.
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В мире , Происшествия , Анатолий Шарий , Юрий Дудкин , СБУ
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