На Украине задержали политолога по делу о госизмене 

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста и политолога Юрия Дудкина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы. Отмечается, что Дудкина обвиняют в государственной измене.
"СБУ сообщила о подозрении эксперту, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ", — говорится в сообщении.
Также Дудкина обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам.
"По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов — группы в социальных сетях, YouTube-каналы — и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ", — говорится в сообщении.
СБУ ранее высказала подозрения в государственной измене лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию.