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Кандидат на пост главы ЦРУ рассказал о седых волосах из-за России 

Lenta.ru и ещё 4 40 минут назад
Кандидат на пост главы ЦРУ рассказал о седине из-за России
Фото: Reuters
Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), бывший посол США в Москве Уильям Бернс признался, что стал седым из-за России. Об этом сообщает USA Today.
По его словам, большая часть его седых волос появилась из-за того, что он занимался Россией. Он предупредил, что «США не должны недооценивать угрозу, которая исходит от России и президента Владимира Путина».
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил высказывания Бернса. Он сказал, что «не силен в геронтологии», поэтому предпочтет воздержаться от каких-то комментариев. При этом Песков отметил, что Бернс умело руководил посольством и хорошо понимал Россию, передает РБК.
Ранее Бернс отнес Россию к числу «ослабевающих держав». По его словам, во время президентства нынешнего главы государства Москва обладает такими же возможностями, как и «восходящие державы» вроде Китая.
Кандидатуру Бернса на пост главы разведуправления выдвинул действующий глава Белого дома Джо Байден.
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В мире , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Уильям Бернс , ЦРУ , Китай , Москва , США
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