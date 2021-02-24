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Париж заинтересован в доступе к российским и другим зарубежным вакцинам от COVID-19 

Газета.Ru 47 минут назад
Париж заинтересовался российской вакциной от COVID-19
Фото: Reuters
Официальный представитель французского правительства, госсекретарь Габриэль Атталь заявил, что Франция заинтересована в доступе к эффективным вакцинам от коронавируса из России и других стран. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, пандемии коронавируса — проблема мирового масштаба, на решение которой сегодня мобилизован весь мир. Атталь отметил, что власти, разумеется, заинтересованы в том, чтобы как можно большее надежных и эффективных вакцин были предложены во всем мире, в том числе в Европе и во Франции.

«Очевидно, что мы также хотели бы, чтобы наибольшее число таких вакцин были представлены Европейскому агентству по лекарственным препаратам (EMA) для сертификации. Это касается как российской вакцины «Спутник V», так и вакцин из других стран», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что вакцины РФ и КНР будут использованы для борьбы с коронавирусом в мире.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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В мире , Эммануэль Макрон , Российский фонд прямых инвестиций
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