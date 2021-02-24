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В Европе перехвачена крупнейшая партия кокаина в истории 

BFM.RU и ещё 2 8 часов назад
В Европе перехватили крупнейшую партию кокаина в истории
Фото: ТАСС
Таможня Германии перехватила в порту Гамбурга крупнейшую партию кокаина, когда-либо конфискованного в Европе. Об этом сообщает пресс-служба таможенного управления Гамбурга.
Подозрение пало на контейнеры из Парагвая. Их проверили и нашли более 1700 банок весом 9 килограммов каждая. Они были заполнены наркотиком. Это свыше 16 тонн кокаина. А в воскресенье, 21 февраля, в Антверпене обнаружили и конфисковали вторую часть партии весом более 7 тонн. Обе части груза предназначались одному человеку из Нидерландов. Он задержан.
Полиция подозревает 28-летнего мужчину во ввозе в общей сложности более чем 23 тонн кокаина. Это один из самых больших объемов, обнаруженных таможенниками и в мировом масштабе. Стоимость такого количества наркотика на черном рынке составила бы несколько миллиардов евро.
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В мире , Антверпен , Бельгия , Гамбург , Германия , Нидерланды , Парагвай
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