В Киеве рядом со зданием российского посольства появился баннер с надписью: «Крым — это Украина». Первыми в Telegram новостью поделились представители Службы безопасности Украины (СБУ).
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Они опубликовали снимок, на котором виден ярко синий рекламный плакат с эмблемой СБУ. Баннер расположен прямо напротив крыльца здания российского посольства.
«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — подписали снимок силовики.
Журналисты издания УНИАН отметили, что ранее на этом месте висел другой баннер от СБУ, но без политической подоплеки. Месяц назад его демонтировали по неизвестным причинам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ранее, как сообщал «Рамблер», российский военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова и Донбасса. Аналитик при этом назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, «болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России».