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В Киеве возле посольства России появился баннер «Крым — это Украина» 

Павел Тиунов 1 час назад
У посольства России в Киеве появился баннер «Крым — это Украина»
Фото: РИА Новости
В Киеве рядом со зданием российского посольства появился баннер с надписью: «Крым — это Украина». Первыми в Telegram новостью поделились представители Службы безопасности Украины (СБУ).
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Они опубликовали снимок, на котором виден ярко синий рекламный плакат с эмблемой СБУ. Баннер расположен прямо напротив крыльца здания российского посольства.

«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — подписали снимок силовики.

Журналисты издания УНИАН отметили, что ранее на этом месте висел другой баннер от СБУ, но без политической подоплеки. Месяц назад его демонтировали по неизвестным причинам.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», Ранее, как сообщал «Рамблер», российский военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова и Донбасса. Аналитик при этом назвал эффективный способ избавиться от болезни. По его словам, «болячка пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России».
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В мире , Виктор Баранец , СБУ , УНИАН
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