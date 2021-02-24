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На Украине сделали первую прививку от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине сделали первую прививку от коронавируса
Фото: страница Александра Скичко в Facebook
На Украине началась вакцинация от коронавируса среди медперсонала, первую прививку препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca получил врач-реаниматолог из Черкасской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказал губернатор региона Александр Скичко.
По его словам, украинские власти уже сейчас готовятся к запуску «каскадной модели вакцинации» в рамках которой будут созданы мобильные бригады, поэтапно распространяющие препарат среди населения страны. «Строго следим за температурой для хранения вакцин плюс двух до плюс восьми градусов по Цельсию», — написал губернатор.
Украина получила первую партию вакцины от коронавируса в размере 117 тысяч доз 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Вакцинация большей части населения начнется после того, как вещество получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.
Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».
По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек, жертвами инфекции стали более 25 тысяч пациентов.
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В мире , Александр Скичко , Владимир Зеленский , Правительство Украины
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