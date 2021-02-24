Экс-глава ЦРУ обвинил Хрущева в подготовке убийства Кеннеди

Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Хрущев лично отдал приказ Ли Харви Освальду убить 35-го президента США Джона Кеннеди. В какой-то момент советский лидер изменил свое решение, но испытывавший слепую любовь к СССР Освальд отказался подчиниться и довел задуманное до конца. Сенсационная версия покушения на Кеннеди выдвигается авторами новой книги «Операция Дракон: секретная война Кремля и Америки» — бывшим главой ЦРУ (1993-1995) Робертом Джеймсом Вулси и бежавшим на Запад экс-сотрудником румынской спецслужбы Секуритате Ионом Михаем Пачепой (14 февраля 2021 года он умер от COVID-19 в возрасте 92 лет). Выдержки из книги приводит New York Post.

Согласно утверждению авторов, доказательства причастности Хрущева к убийству американского президента содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, которая расследовала преступление и назвала Освальда убийцей. Однако часть доклада якобы настолько «закодирована», что до сих пор никто не понимал ее истинного значения.

«Расшифрованные части доказательств показывают, что Освальд тайно встречался в Мехико со своим советским куратором товарищем Костиным, который являлся сотрудником 13-го отдела КГБ по проведению убийств за границей», — сообщается в книге. Называется и настоящее имя агента — Валерий Костиков.

Если верить авторам книги, СССР завербовал Освальда в 1957 году, когда молодой человек проходил службу в морской пехоте США в Японии . Он якобы предоставил информацию, позволившую сбить американского пилота Гэри Пауэрса во время полета над Свердловском в 1960 году.

Подготовку к покушению на Кеннеди, по версии Вулси и Пачепы, Освальд начал в 1962 году.

За прошедшие после убийства Кеннеди почти 60 лет Освальда неоднократно — и бездоказательно — обвиняли в сотрудничестве с КГБ. Единственным мотивом для подозрений стал необычный факт в его биографии: американец решил переехать в СССР и с октября 1959 года по июнь 1962-го жил в Минске и работал токарем на заводе. Освальд обучался русскому языку у Станислава Шушкевича и познакомился со студенткой Мариной Прусаковой . Со временем жизнь «без ночных клубов и боулинга» наскучила Освальду, он разочаровался в Советском Союзе и социалистической системе в целом, поэтому решил вернуться в США, где устроился на книжный склад.

Как написали Вулси и Пачепа, «хотя сам Освальд хотел остаться в СССР, его убедили в необходимости вернуться в США для убийства Кеннеди, которого стал презирать Хрущев». Они отметили, что между апрелем и июнем 1963 года СССР отозвал задание для Освальда, поскольку «КГБ и руководители страны поняли, что Хрущев губит репутацию державы и создает предпосылки для ядерной войны». Но было уже поздно: Освальд якобы слишком увлекся порученным ему делом.

В ночь на 10 апреля 1963 года молодой человек стрелял в генерала Эдвина Уокера, которого из-за ультраправых взглядов считал лидером фашистской организации. Военный отделался легким ранением в предплечье. А 22 ноября того же года прозвучали роковые выстрелы в Далласе. Несмотря на выводы Комиссии Уоррена, убийство Кеннеди остается одним из самых загадочных преступлений XX века.

Уместно добавить, что авторы книги не приводят документальных подтверждений отдачи Освальду приказа об убийстве Кеннеди, так и последовавшего приказа отменить покушение.

Свою версию Вулси и Пачепа выстроили в основном на письмах Освальда. Например, 1 июля 1963 года он обратился в посольство СССР в США с просьбой выдать въездные визы ему, его супруге и дочерям. На основании этого факта авторы книги предполагают, что Освальд перед убийством Кеннеди хотел отправить свою семью в СССР, а сам планировал выехать туда после выполнения своей миссии. По мнению Вулси и Пачепы, нет никаких сомнений в том, что КГБ подготовил Освальда для убийства президента Кеннеди.

Напротив, американский писатель и публицист Джеральд Познер, автор книги «Дело закрыто: Ли Харви Освальд и покушение на Джона Кеннеди» подчеркивал, что Освальд пытался найти свое место в истории и если бы 22 ноября 1963 года оказался в Москве, то выстрелил бы в Хрущева.

«Нельзя просто сказать: «Он был коммунист и ненавидел Кеннеди». Все было не так просто — к тому времени он сформировал свою идеологию, и это была мешанина из марксизма с добавлением изрядной доли анархизма. Для него это было бы нормальным, он пытался бороться против машинерии властей, была ли то американская или советская система — Кеннеди или Хрущев», — рассказывал Познер «Газете.Ru».

Освальда задержали по горячим следам в здании Техасского кинотеатра недалеко от места преступления. После прибытия в департамент полиции он успел крикнуть собравшимся журналистам: «Я ни в кого не стрелял. Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козел отпущения!»

Два дня спустя при этапировании из полиции Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби