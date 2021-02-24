В Чехии заявили о катастрофе из-за COVID-19

"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ.