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В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19 

РИА Новости 36 минут назад
В Чехии заявили о катастрофе из-за COVID-19
Фото: © AP Photo / Petr David Josek
Ситуация в Чехии из-за пандемии коронавируса чрезвычайно серьезная, надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить, заявил после заседания правительства премьер Андрей Бабиш.

"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ.

Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах", — сказал премьер.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
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