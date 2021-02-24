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Грузия откроет границы для россиян с марта 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Грузия откроет границы для россиян с марта
Фото: ТАСС
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, россияне с 1 марта смогут посетить Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее въезд с тестами на коронавирус был разрешен для жителей Евросоюза. От граждан остальных стран власти Грузии требовали подтверждения прохождения полного курса вакцинации от COVID-19.

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», — пояснил сегодня премьер-министр Грузии.

При этом Гарибашвили пообещал, что с 1 марта будет возобновлена работа ресторанов в Батуми, а с 8 марта на всей территории страны, пишет Sputnik-Грузия.
Ресторанам придется четко выполнять установленные рекомендации и стандарты, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами, подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Испания и Кипр могут открыть прямое авиасообщение с Россией к летнему туристическому сезону 2021 года. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ выглядит более благоприятной, чем в других европейских странах. Помимо Европы, для российских туристов могут открыться египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада.
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В мире , Юрий Барзыкин , ЕС , Российский союз туриндустрии , РИА Новости
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