Грузия откроет границы для россиян с марта 

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, россияне с 1 марта смогут посетить Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее въезд с тестами на коронавирус был разрешен для жителей Евросоюза. От граждан остальных стран власти Грузии требовали подтверждения прохождения полного курса вакцинации от COVID-19.
«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», — пояснил сегодня премьер-министр Грузии.
При этом Гарибашвили пообещал, что с 1 марта будет возобновлена работа ресторанов в Батуми, а с 8 марта на всей территории страны, пишет Sputnik-Грузия.
Ресторанам придется четко выполнять установленные рекомендации и стандарты, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами, подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Испания и Кипр могут открыть прямое авиасообщение с Россией к летнему туристическому сезону 2021 года. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ выглядит более благоприятной, чем в других европейских странах. Помимо Европы, для российских туристов могут открыться египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада.