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Еще одна страна откроет границы для россиян 

РИА Новости 21 минуту назад
Грузия откроет границы для россиян с марта
Фото: ТАСС
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили расширил список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем лишь с документом, подтверждающим отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус, среди них — Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия.
Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать граждане стран ЕС, остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

"В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — заявил премьер на брифинге.

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В мире , Ираклий Гарибашвили , ЕС
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