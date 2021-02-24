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Украина получила первую партию вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Украина получила первую партию вакцины от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca прибыла на Украину и была направлена в регионы для проведения кампании по иммунизации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.
Киев получил препарат в рамках международного механизма COVAX, в страну было направлено 117 тысяч доз вещества. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллионов доз AstraZeneca.

«Первые вакцины на выполнение вакцинации уже сегодня в 7 утра отправились в регионы», — сказал Степанов.

В свою очередь издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщает, что первая инъекция вакцины может состояться на Украине уже сегодня. Ее получит врач в одной из областных больниц в Житомирской области.
23 февраля сообщалось, что Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca, которую уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Киев отказался.
По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллионов человек, жертвами инфекции стали более 25 тысяч пациентов.
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В мире , ВОЗ , Киев
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