Украина получила первую партию вакцины от коронавируса 

Первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca прибыла на Украину и была направлена в регионы для проведения кампании по иммунизации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Киев получил препарат в рамках международного механизма COVAX, в страну было направлено 117 тысяч доз вещества. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллионов доз AstraZeneca.

«Первые вакцины на выполнение вакцинации уже сегодня в 7 утра отправились в регионы», — сказал Степанов.

В свою очередь издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщает, что первая инъекция вакцины может состояться на Украине уже сегодня. Ее получит врач в одной из областных больниц в Житомирской области.

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллионов человек, жертвами инфекции стали более 25 тысяч пациентов.