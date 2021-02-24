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В Пентагоне заявили о нежелании воевать с РФ и Китаем 

News.ru 1 час назад
В Пентагоне заявили о нежелании воевать с РФ и Китаем
Фото: David B. Gleason/wikipedia.org
США следят за вложениями России и Китая в ракетные технологии для их сдерживания и не стремятся к вооружённому противостоянию с этими странами. Об этом заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
Он отметил, что региональные потенциалы РФ и КНР, их вложения в ракеты средней дальности являются вызовами для США, которые требуют «усердного анализа» и готовности реагировать на них.

Необходимо изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать , потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем, — цитирует генерала ТАСС.

Хайтен добавил, что в настоящее время потенциал американской системы ПРО «явно сосредоточен» на Северной Корее, а не на России, Китае или Иране. За последним Вашингтон начинает пристально следить, поскольку Тегеран продолжает наращивание ракет значительными темпами.
Как ранее писал NEWS.ru, Москва ожидает от Вашингтона ответа на идею принятия совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия предлагает отразить в документе то, что между ядерными державами недопустима не только ядерная война, но и любые вооружённые конфликты.
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Комментарии 9
В мире , Джон Хайтен , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Иран , Китай , США , Тегеран
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