Обзор иноСМИ: Америку потрясло жестокое убийство 

Америку потрясло жестокое убийство

Житель Оклахомы Лоуренс Андерсон убил свою соседку, вырезал ей сердце, приготовил его с картофелем и накормил им членов своей семьи. Как сообщает The Oklahoman, Андерсон досрочно вышел из тюрьмы в январе, но уже 9 февраля совершил первое убийство.

Сначала он зарезал 41-летнюю Андреа Линн Бланкеншип и забрал с собой ее сердце. После этого Андерсон накормил им свою тетю, ее мужа и их четырехлетнюю внучку, а затем напал на родственников с ножом. Тетя Андерсона выжила, благодаря ее показаниям его удалось задержать по горячим следам.

Украинки рожают дома, чтобы избавиться от детей

Украинское издание «Вести» рассказало, что все больше жительниц страны рожают дома и убивают своих новорожденных детей. Эксперт по защите прав ребенка Людмила Волынец заявила, что роды оказывают сильное психоэмоциональное воздействие на женщин и у некоторых мам вместо материнского инстинкта может развиться ненависть к младенцу.

«Вести» рассказали истории некоторых украинок, заподозренных в убийстве детей. Одна из них родила дома, после чего труп ее ребенка нашли в выгребной яме, другая родила на работе в туалете, оставила ребенка в соломе и ушла.

Волынец обратила внимание, что не у всех украинок, избавившихся от младенцев, были проблемы с финансами. Иногда на убийство их толкал «крах иллюзий», когда во время беременности из семьи уходил отец ребенка.

«Россия не оставит Донбасс»

Сербское издание «Печат» рассказало о «тревожных новостях», которые приходят из Украины в последние дни: Киев сообщает о перестрелках на линии соприкосновения в Донбассе, а также о солдатах, погибших от «огня ополченцев». С начала года в зоне конфликта погибло 13 украинских солдат, нервозность с обеих сторон нарастает.

Президент России Владимир Путин ранее заверил, что Россия не бросит Донбасс в беде. «Печат» отметил, что это заявление было сделано очень вовремя: как раз тогда, когда «влиятельные круги» Украины призывают завершить конфликт «блицкригом».

«В случае нового конфликта трудно ожидать, что Луганск и Донецк хотя бы формально останутся в составе Украины. Когда Путин говорит, что Россия не оставит Донбасс, к этому следует отнестись серьезно», — заключило издание.

Северная Корея и Иран объединились против США

Иранские и северокорейские ученые вместе работают над созданием баллистических ракет большой дальности. Как сообщает Fox News, некоторые эксперты считают, что эти ракеты смогут поражать континентальную часть Америки.

Иранские ученые ранее присутствовали на ядерных испытаниях Северной Кореи. Оба государства делятся технологиями для разработки ракет, потенциально способных нести ядерные боеголовки.

Иран называет эти утверждения «ложными и сфабрикованными», но профессор Сунг-Юн Ли, ведущий эксперт по КНДР Школы права и дипломатии Флетчера, называет Пхеньян основным источником ресурсов для иранской ядерной программы.

«Россия — это другая цивилизация»

Экс-министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Россия — это другая цивилизация, поэтому диалог с ней невозможен. Об этом сообщает wPolityce.

«Россия использует другой язык, нежели цивилизованный мир, она представляет собой иную цивилизацию, отличную от той, к которой мы привыкли», — заявил политик.

По его мнению, пока это не изменится, люди, «воспитанные в цивилизации, любящей Россию, и такие люди, как поляки», будут принципиально по-разному понимать жизненные ценности и не смогут договориться.