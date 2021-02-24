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Хиллари Клинтон напишет триллер о мировом заговоре 

Москва24 20 минут назад
Хиллари Клинтон напишет триллер о мировом заговоре
Фото: AP Photo/Alex Brandon, File
Книгу State of Terror ("Государство террора") в жанре триллер напишет бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон совместно с канадской писательницей Луизой Пенни, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Уточняется, что главной героиней произведения станет госсекретарь, недавно назначенная на должность. В описании сказано, что сюжет развернется вокруг серии террористических атак, из-за которых мировой порядок пришел к хаосу.

"Для раскрытия смертельного заговора поручено собрать команду", — уточняется в описании.

Ранее в центре Манхэттена разместили картину, изображающую Дональда Трампа в образе святого с пустой книгой в руках. Художник Дэвид Датуна пояснил, что картина подразумевает, что политик в реальности не отстаивает никаких идей.
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В мире , Манхэттен , США
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