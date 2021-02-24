ВОЗ назвала срок завершения пандемии COVID-19 

Прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции дал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом пишет «Российская газета».

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — заявил Клюге.

Представитель ВОЗ отметил, что по прогнозам пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. При этом он уточнил, что точно предвидеть, как именно будет развиваться ситуация, пока нельзя.

Вирус как таковой останется среди людей, просто отпадет нужда в ограничениях, пояснил Клюге в эфире датского телеканала DR.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 112 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 4,1 млн человек.