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Москва

ВОЗ назвала срок завершения пандемии COVID-19 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции дал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом пишет «Российская газета».

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — заявил Клюге.

Представитель ВОЗ отметил, что по прогнозам пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. При этом он уточнил, что точно предвидеть, как именно будет развиваться ситуация, пока нельзя.
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Вирус как таковой останется среди людей, просто отпадет нужда в ограничениях, пояснил Клюге в эфире датского телеканала DR.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 112 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 4,1 млн человек.
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