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Москва

Пока вы спали: Пашинян раскритиковал российское оружие 

Елена Прошина 29 минут назад
Пока вы спали: Пашинян раскритиковал российские «Искандеры»
Фото: РИА Новости
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Пашинян усомнился в эффективности российского оружия

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью 1in.am, что стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» показали низкую эффективность.
Таким образом он отреагировал на упрек бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, отметившего, что «Искандеры» могли быть применены уже на четвертый день боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы. А также не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может он ответит, почему ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — поинтересовался Пашинян.

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Мобильные операторы предупредили россиян о новых рисках

Крупнейшие российские операторы сотовой связи МТС и «МегаФон» включили в список рисков принятые в конце 2020 года поправки в закон «О связи», касающиеся дистанционной идентификации абонентов и направленные на борьбу с распространением «серых» сим-карт. Об этом пишет РБК.
Операторы отмечают, что в законе не предусмотрено требование об уникальности IMEI, а также порядок и основания для внесения идентификатора в систему и его привязки к номеру абонента.
Также, по мнению сотовых операторов, поправки усложняют продажу eSIM корпоративным абонентам и потребуют дополнительных расходов в размере более 10 млрд рублей в год.
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В России оценили расходы на борьбу с коронавирусом

По данным Счетной палаты, в 2020 году на борьбу с пандемией в России было потрачено 2,86 трлн рублей или 12,5% общих расходов бюджета, пишет РБК.
Аудиторы отметили, что по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении денежных средств из резервного фонда правительства на профилактику и устранение последствий пандемии, защиту россиян, оказание помощи зараженным, а также на поддержку граждан и различных отраслей экономики.
При этом, по данным Счетной палаты, при оценке не были учтены распоряжения правительства под грифами ДСП (для служебного пользования) и «секретно».
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Россиян предупредили о возможном росте тарифов

Изменение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию. Об этом со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг пишет газета «Известия».
В письме отмечается, что повышение утильсбора приведет к увеличению себестоимости угля и станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде регионов — и на электроэнергию. Сборы лучше повышать поэтапно, и на часть техники оставить прежними, считает Минэнерго.
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В Швейцарии назвали «Спутник V» хитом

Хорошо изученная аденовирусная платформа, высокая эффективность, относительно небольшая цена и хранение при температуре до 8 градусов делают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» настоящим «экспортным хитом». Об этом пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
В статье подчеркивается, что почти ежедневно Москва сообщает о заключении новых договоров о поставках вакцины от коронавируса, преимущественно со странами Азии и Латинской Америки.
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