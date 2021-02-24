На Украине предложили наказывать детей за нелюбовь к родному языку

Неуважение к украинскому языку со стороны несовершеннолетних необходимо строго пресекать, заявил в эфире «4 канала» журналист из Львова Остап Дроздов. В настоящее время, по его словам, молодежь, оскорбляющую «мову», никак не наказывают.

Так журналист прокомментировал инцидент с школьницей из Киева, которая в ролике, опубликованном в TikTok, охарактеризовала украинский язык при помощи нецензурной лексики.

Известно, что данные о 15-летней девушке оперативно пополнили список «Миротворец». Её также обвинили в участии в информационной антиукраинской атаке при содействии России. Впоследствии школьница публично извинилась за свой поступок.

Комментируя ситуацию, Дроздов заявил, что в настоящее время нелестно отзываться об украинском языке официально запрещено должностным лицам, бюджетникам и представителям других категорий населения. Обывателей запрет не касается, подчеркнул журналист.

«Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — отметил он.

Дроздов предложил внести поправки в закон о национальном языке, которые предусматривали бы наказание за оскорбление «мовы» независимо от социального положения, возраста и занимаемой должности.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну и допустил, что в будущем Украина может распасться.

Между тем в стране то и дело вспыхивают конфликты на языковой почве. Так, один из самых громких инцидентов произошел 14 февраля в заведении «Альфредо» в Киеве. Экс-депутат Верховной Рады Олег Гелевей с другом пришли в кафе выпившими. Возможно поэтому у них быстро завязался конфликт с официанткой, говорившей по-русски. За девушку вступился один из посетителей кафе. Скандалисты быстро переключились на него, завязалась потасовка. Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, зажали мужчину в углу кафе. После драки потерпевшего госпитализировали с резаными ранами. Инициаторов конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.