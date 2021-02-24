Все новости на карте

По данным ведомства, участники акции протеста применили газовые баллончики и файеры, которыми забросали сотрудников полиции и Нацгвардии.

«На требования полицейских не совершать правонарушения они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Всего в акции приняли участие около 2000 человек. Были задержаны 24 активиста.

Протестующие пришли к офису президента Украины, чтобы выразить поддержку экс-главе одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор» Сергею Стерненко. Он был приговорен к семи годам тюрьмы за похищение человека, пишет RT.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как в силовиков летят зажженные файеры, а толпа пытается прорвать оцепление.

«Рамблер» писал, что в начале февраля в Киеве радикалы штурмовали офис оппозиционного телеканала «НАШ». Националисты обвинили журналистов канала в продвижении пророссийской позиции.