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Москва

Украинские националисты напали на силовиков у офиса Зеленского 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
В ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского пострадали 27 силовиков. Об этом сообщает полиция Киева.
По данным ведомства, участники акции протеста применили газовые баллончики и файеры, которыми забросали сотрудников полиции и Нацгвардии.

«На требования полицейских не совершать правонарушения они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Всего в акции приняли участие около 2000 человек. Были задержаны 24 активиста.
Протестующие пришли к офису президента Украины, чтобы выразить поддержку экс-главе одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор» Сергею Стерненко. Он был приговорен к семи годам тюрьмы за похищение человека, пишет RT.
На кадрах, опубликованных изданием, видно, как в силовиков летят зажженные файеры, а толпа пытается прорвать оцепление.
«Рамблер» писал, что в начале февраля в Киеве радикалы штурмовали офис оппозиционного телеканала «НАШ». Националисты обвинили журналистов канала в продвижении пророссийской позиции.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Правый сектор
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