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Москва

Тихановская «признала» Крым и Донбасс украинскими 

Национальная Служба Новостей 27 минут назад
Тихановская заявила о принадлежности Крыма Украине
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучила свою позицию по принадлежности Крыма.
Она утвердительно ответила на вопрос, считает ли Крым и Донбасс Украиной. Политик добавила, что раньше вопрос о принадлежности полуострова обсуждался с юридической и фактической стороны, однако теперь, по ее словам «все очевидно».

«Еще недавно говорилась фраза "де-юре, де-факто", но когда мы понимаем, что по закону президент проиграл, но фактически он удерживает власть, уже не надо ничего вуалировать», — отметила Тихановская.

Комментируя вопрос, считает ли она действия России в отношении Украины преступлением, политик сказала, что преступление совершает не государство и его население, а отдельные люди. А для определения виновных, по ее словам, необходимо провести расследование перед тем, как делать какие-либо выводы.
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Ранее, отвечая на аналогичный вопрос телеканалу LRT, Тихановская отметила, что в Белоруссии по этому вопросу существуют разные взгляды. Она заявила, что ситуация с Крымом очень сложная, поэтому она бы не хотела, чтобы этот вопрос разъединил белорусское общество.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре 2020 года сообщил, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически — России. Он добавил, что «не представляет, какие должны быть обстоятельства», чтобы Крым вернулся в состав Украины.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон
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