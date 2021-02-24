В России разнесли заявление Германии о «нарушении» прав человека в Крыму

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — заявил зампостпреда.

Он подчеркнул, что узнать правду о ситуации в Крыму — «проще простого». Именно так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове, заметил Дмитрий Полянский.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ , заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.

При этом Европейский суд по правам человека отказался рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.