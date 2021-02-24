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Москва

В России разнесли позицию ФРГ о «нарушении» прав человека в Крыму 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
В России разнесли заявление Германии о «нарушении» прав человека в Крыму
Фото: РИА Новости
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике заявление своего немецкого коллеги о «нарушении» прав человека в Крыму и предложил ему лично приехать на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Полянского, постпред ФРГ Кристоф Хойсген «картинно сокрушается», говоря о ситуации в Крыму.

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — заявил зампостпреда.

Он подчеркнул, что узнать правду о ситуации в Крыму — «проще простого». Именно так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове, заметил Дмитрий Полянский.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
При этом Европейский суд по правам человека отказался рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.
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В мире , Политика , Дмитрий Полянский , Кристоф Хойсген , ЕСПЧ , Бундестаг , ООН
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