В России разнесли заявление Германии о «нарушении» прав человека в Крыму

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике заявление своего немецкого коллеги о «нарушении» прав человека в Крыму и предложил ему лично приехать на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Полянского, постпред ФРГ Кристоф Хойсген «картинно сокрушается», говоря о ситуации в Крыму.
«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — заявил зампостпреда.
Он подчеркнул, что узнать правду о ситуации в Крыму — «проще простого». Именно так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые по-прежнему отдыхают на полуострове, заметил Дмитрий Полянский.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
При этом Европейский суд по правам человека отказался рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.