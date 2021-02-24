Тихановская впервые раскрыла подробности семейной жизни

Последний раз политик разговаривала с супругом по телефону четыре месяца назад и очень скучает по нему. Тихановская не скрывает, что между ними с мужем часто были недопонимания, но на фоне происходящих событий всё это стало несущественным. В частности, политик развеяла слухи о том, что супруг поднимал на неё руку. Такого не было, сказала белорусский лидер оппозиции в эфире YouTube-канале «В гостях у Гордона», хотя характер у него действительно горячий.

По словам экс-кандидата в президенты, её вторая половина по своей натуре лидер, он бывал не сдержан, мог прикрикнуть и «не совсем одобрительно» отозваться о жене.

Я не думаю, что он это делал со зла, такая черта характера. Иногда под раздачу попадала не только я. Конечно, мне было обидно, но ничего не было такого, чего нельзя было бы простить. О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто. Может, у него такие мысли были? Все мы не подарки, — призналась Тихановская.

Муж политика в СИЗО находится в одиночной камере, где провёл уже несколько месяцев. Летом прошлого года на его даче «вдруг» нашли $900 тысяч.

У нас очень несладко в тюрьмах. Я очень надеюсь, что он не подвергается там никакому воздействию. Возможно, он меня оберегает. Возможно, не говорит, но я надеюсь, что этого нет, — переживает жена.

Тихановская сейчас вместе с детьми уехала в Литву, она планирует пожить там ещё какое-то время вместе с 10-летним Кириллом и пятилетней Агнией. По её словам, дети скучают по дому и всё время спрашивают о папе. Сын понимает, что происходит и что отец находится в тюрьме. Мальчик не задаёт лишних вопросов. А для дочки, рассказывает политик, мама придумала сказку о том, что папа в командировке, а домой они не могут вернуться из-за коронавируса.