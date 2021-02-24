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Москва

Тихановская впервые раскрыла подробности семейной жизни с мужем 

News.ru 16 минут назад
Тихановская впервые раскрыла подробности семейной жизни
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Светлана Тихановская, получившая известность после президентских выборов в Белоруссии как оппозиционный политик, рассказала о муже Сергее. Мужчина сидит в тюрьме, он находится в СИЗО города Жодино.
Последний раз политик разговаривала с супругом по телефону четыре месяца назад и очень скучает по нему. Тихановская не скрывает, что между ними с мужем часто были недопонимания, но на фоне происходящих событий всё это стало несущественным. В частности, политик развеяла слухи о том, что супруг поднимал на неё руку. Такого не было, сказала белорусский лидер оппозиции в эфире YouTube-канале «В гостях у Гордона», хотя характер у него действительно горячий.
По словам экс-кандидата в президенты, её вторая половина по своей натуре лидер, он бывал не сдержан, мог прикрикнуть и «не совсем одобрительно» отозваться о жене.

Я не думаю, что он это делал со зла, такая черта характера. Иногда под раздачу попадала не только я. Конечно, мне было обидно, но ничего не было такого, чего нельзя было бы простить. О разводе не думала, но убить мужа хотелось часто. Может, у него такие мысли были? Все мы не подарки, — призналась Тихановская.

Муж политика в СИЗО находится в одиночной камере, где провёл уже несколько месяцев. Летом прошлого года на его даче «вдруг» нашли $900 тысяч.

У нас очень несладко в тюрьмах. Я очень надеюсь, что он не подвергается там никакому воздействию. Возможно, он меня оберегает. Возможно, не говорит, но я надеюсь, что этого нет, — переживает жена.

Тихановская сейчас вместе с детьми уехала в Литву, она планирует пожить там ещё какое-то время вместе с 10-летним Кириллом и пятилетней Агнией. По её словам, дети скучают по дому и всё время спрашивают о папе. Сын понимает, что происходит и что отец находится в тюрьме. Мальчик не задаёт лишних вопросов. А для дочки, рассказывает политик, мама придумала сказку о том, что папа в командировке, а домой они не могут вернуться из-за коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности предоставить президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдёт со своего поста. Она отметила, что предоставлением таких гарантий должны закончиться переговоры оппозиции с представителями действующей власти.
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ФСИН , Жодино
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